Lydia et le vaisseau des tempêtes, le 12 août au cinéma

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Publié le Jeudi 2 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

Lydia et le vaisseau des tempêtes, le 12 août au cinéma

Un bateau qui vole et de l'astromagie

Réalisé par Émilie Rosas, Philippe Arseneau Bussières et Nancy Florence Savard et distribué par Eurozoom, Lydia et le vaisseau des tempêtes est un film d’animation d’aventure fantastique.
 
Alors qu’une immense broullard s’abat sur son village, Lydia voit son frère être enlevé par l’Envoûteur. En partant à sa recherche dans la Mer de Brume, elle fait la connaissance de l’équipage du Dauphin, qui la prend sous son aile. Afin de retrouver son frère et les autres victimes de l’Envoûteur, elle devient l’apprentie de l’astromagicienne du navire : Ambrosia. Lydia devrait développer ses connaissances pour affronter son ennemi et résoudre le mystère qui l’entoure.
 
Le film sortira au cinéma le 12 août.
 
En attendant, vous pouvez retrouver la bande-annonce ici.


 

 

 
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