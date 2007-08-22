Teenage Sex and Death at Camp Miasma dévoile sa bande annonce et son affiche

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Publié le Jeudi 2 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves

 

Teenage Sex and Death at Camp Miasma dévoile sa bande annonce et son affiche

Un film d’horreur queer très attendu

Produit par Plan B et distribué par MUBI et The Match Factory, Teenage Sex and Death at Camp Miasma est un film d’horreur queer signé de lae réalisateur·ice Jane Schoenbrun.
 
On y suit une jeune cinéaste à qui l’on confie la mission de donner un second souffle à la franchise Camp Miasma. Celle-ci rencontre l’actrice du premier film, mais tout ne se passe pas comme prévu. Entre désir, peur et folie, le film est porté par les actrices américaines Hannah Einbinder (saluée d’un Emmy Award pour son rôle dans Hacks) et Gillian Anderson (X-Files, Sex Education, Scoop, etc.).
 
Après avoir reçu la queer palm en étant présenté en avant-première au festival de Cannes, MUBI dévoile au public sa bande-annonce et son affiche.
 
Teenage Sex and Death at Camp Miasma, film très attendu et acclamé par la critique, sortira au cinéma en France durant le mois de septembre.

On regarde la bande annonce ensemble ?  


 

 
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