Dernières actus
Nivalis Nights, la date de sorti...
Splatoon Raiders, le Direct en a...
Guns of Eschaton, un soul-like F...
Publié le Jeudi 2 juillet 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Sony annonce la fin des jeux sur disque
La fin d'une époqueCoup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo : Sony a annoncé la fin de la production de disques de jeux à l'horizon 2028. Dès janvier 2028, vous ne trouverez donc plus de boîte de jeu PS5...
Cher à produire, ventes en chute libre... le jeu n'en vaut plus la chandelle, semble-t-il.
Les derniers chiffres fournis par Sony tournent pourtant autour de 20% de ventes physiques contre 80% de ventes dématérialisées. Elles étaient de 24% en 2024, 30% en 2023, 33% en 2022...
Une lente chute à toutefois relativiser : les gros jeux tapent généralement dans les 40 à 60% de ventes en boîtes...
Les boutiques continueront de vendre les jeux... mais sous formes de codes : vous connaissez le truc. Elles afficheront des étiquettes / feuilles cartonnées qu'il faudra aller échanger à la caisse contre un code (intérêt zéro, c'est clair).
Depuis cette annonce, de nombreux fans ont fait part de leur colère. Les collectionneurs, qui aiment l'objet. Les joueurs qui achètent des jeux d'occasion. Les joueurs qui revendent leurs jeux pour financer de nouveaux achats...
En tout cas, ce qui est clair, c'est que la PS6 n'aura pas de version disque et sera 100% jeux dématérialisés...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
Dernières Vidéos
- Lost Ember, le collector physique disponible dès maintenant
- K-POP Rising - Dream to Shine, un nouveau jeu de rythme
- Northgard Battleground, première beta ouverte
- Les Misérables, le film à venir révèle son affiche et son teaser
- Panzer Knights: Commander's Edition, un jeu à la Girls und Panzer ?
- Company of Heroes 3: Final Stand sort le 29 juillet
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD