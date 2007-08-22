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Publié le Jeudi 2 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao
World of Tanks: HEAT lance sa première saison
Wargaming ajoute un des préférés de son jeu précédentWorld of Tanks: HEAT est un jeu de tir tactique gratuit et multiplateforme. Dans une chronologie alternative d'après-guerre, les joueurs s'y affrontent lors de combats rapides aux commandes de chars améliorés par des héros. Développé par le moteur de Wargaming, le titre propose un gameplay dynamique et des graphismes impréssionnants.
Wargaming a déployé le 1er juillet 2026 la première saison de son jeu de tir tactique gratuit, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Intitulée "Lost Eden", elle apporteune vague de nouveautés majeures : une agente inédite, deux chars spécialisés, une map désertique et un Passe de combat.
Le Passe de combat sera active du 1er juillet au 2 septembre. Toutes les récompenses s'obtiennent gratuitement en jouant, une version Premium optionnelle (1 000 Pièces HEAT) permetde débloquer les paliers dans l'ordre de son choix.
Regardez la bande-annonce de la Saison 1 : Lost Eden
Nouvelle agente : Flair (classe : tireur d'élite)
Spécialiste de la furtivité et de la tromperie, Flair possède 2 compétences clés :
-Signature Masking (passif) : L'immunise contre les systèmes de ciblage ennemis.
-Echo Proxy (ultime) : Déploie un clone contrôlable de son char pour piéger l'adversaire ou se repositionner en toute sécurité.
La nouvelle agente arrive aussi avec deux nouveaux chars axés sur la divertion disponibles gratuitement via le Passe.
Le Leopard 2FK : il est capable de simuler sa propre destruction tout en restant mobile (Feign Death) et de pertuber la visée ennemie (Electro-Optical Jammers).
Le Leopard 2KST : il dispose d'un camouflage la rendant presque invisible (Active Camo) et d'un piège de zone qui ralentit et blesse les ennemis (EMP Trap).
Le jeu accueillera aussi une nouvelle map (New Eden) désertique situé autour des ruines d'un mégaprojet agricole. Entre immense biodômes et laboratoires abandonnés faisant office de couvertures, la map est idéale tant pour les tirs à longue distance que pour les affrontements urbains.
Cerise sur le gateau, Wargaming a écouté sa communauté et intégrera trois fonctionnalités lors de la mise à jour du mi-juillet :
-L'essai gratuit de tous les véhicules avant l'achat.
-Un bonus de crédits global pour les joueurs.
-Loption de désactiver les animations des capacités Ultimes.
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