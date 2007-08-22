World of Tanks: HEAT lance sa première saison

Publié le Jeudi 2 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao

Wargaming ajoute un des préférés de son jeu précédent



Le Leopard 2FK : il est capable de simuler sa propre destruction tout en restant mobile (Feign Death) et de pertuber la visée ennemie (Electro-Optical Jammers).



Le Leopard 2KST : il dispose d'un camouflage la rendant presque invisible (Active Camo) et d'un piège de zone qui ralentit et blesse les ennemis (EMP Trap).

Voici un aperçu du gameplay des nouveaux chars:





Le jeu accueillera aussi une nouvelle map (New Eden) désertique situé autour des ruines d'un mégaprojet agricole. Entre immense biodômes et laboratoires abandonnés faisant office de couvertures, la map est idéale tant pour les tirs à longue distance que pour les affrontements urbains.



Cerise sur le gateau, Wargaming a écouté sa communauté et intégrera trois fonctionnalités lors de la mise à jour du mi-juillet :



-L'essai gratuit de tous les véhicules avant l'achat.

-Un bonus de crédits global pour les joueurs.

-Loption de désactiver les animations des capacités Ultimes.