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Publié le Jeudi 2 juillet 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao
Dystopicon, un jeu de simulation satirique à paraître
Un jeu pour le moins uniqueDéveloppé par le studio indépendant espagnol Palitroque, Dystopicon est un jeu de simulation de vie satirique, dystopique et axé sur la gestion de temps. Il va paraître le 27 juillet sur Steam pour le prix de 7.99 EUR avec une réduction de 15% lors des 2 semaines suivants sa sortie.
Dans un monde où les robots ont remplacé les humains au travail, vous incarnez un citoyen de seconde classe. Logé par le gouvernement, votre unique mission est d'une simplicité déroutante : regarder la télévision pour toucher notre salaire, puis le dépenser pour notre survie et loisir.
Mais derrière cette routine se cache une réalité plus sombre. Face aux secrets de ce système, choisirez-vous la loyauté ou la rébellion ? Chaque décision aura des répercussions majeures, vous guidant vers l'une des 14 fins possibles.
Le jeu possède 6 scénario évolutifs, traversez 5 scénarios principaux et un chapitres secret avec objectif de s'élever au rang de Citoyen du Parti... ou finir dans un camp de rééducation.
Chaque scénario change les habitudes de votre vies en introduisant de nouvelles situations et règles de jeu. De plus, en avançant dans le jeu, vous découvrirez les secrets de cette dystopie.
En attendant, vous pouvez en découvrir plus sur Dystopicon avec le trailer ci dessous et éssayer la démo sur Steam.
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