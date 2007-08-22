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Publié le Mercredi 1 juillet 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(Test) Fatekeeper (PC)
Sombre héros de l'amerVous le lirez dans le test : Fatekeeper est loin d'être parfait. Il y a tout un tas de petits trucs qui agacent, ou qui dérangent. Des détails. Mais des détails qui comptent.
Sauf que ça n'empêche pas de se rendre compte du potentiel du jeu. Qui n'est sorti qu'en accès anticipé, notez bien, dons qui est amené à s'enrichir, à s'améliorer au fil du temps.
Parce qu'il en a, des qualités, ce Fatekeeper. Evidentes. Et surtout, de sacrées références...
Et surtout, on se dit qu'à moins de 10 €, même imparfait - mais voué à le devenir au fil du temps - c'est quand même une sacrée affaire.
Alors ? Si vous craquiez vous aussi ?
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