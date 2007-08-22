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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Remothered: Tormented Fathers et Broken Porcelain en Remastered
Etait-ce bien nécessaire ?Développés par Stormind Games, Remothered: Tormented Fathers et Remothered: Broken Porcelain sont sortis respectivement en 2018 et 2020. Des jeux d'horreur dont le troisième opus, Remothered: Red Nun’s Legacy, sortira à la fin de l'année.
Ce nouveau jeu devrait être accompagné, peu de temps avant, par une ressortie des deux premiers jeux en version remastered.
Remothered: Tormented Fathers Remastered et Remothered: Broken Porcelain Remastered ont en effet été annoncés. Au menu, le passage sous Unreal Engine 5, un travail sur les lumières grâce à la technologie Lumen, des environnements 4K, des personnages retravaillées, une interface et des menus repensés, des cinématiques améliorées, des bugs corrigés...
Bref, on nous promet un gros travail de mise à niveau.
Pour rappel, dans Remothered: Tormented Fathers, vous allez incarner Rosemary Reed, une jeune enquêtrice dont la dernière affaire la met face aux étranges phénomènes qui se cachent derrière la disparition de la petite Celeste. Alors qu'elle décide de s'infiltrer dans la maison de Richard, le beau-père de la fillette, elle va se jeter en plein cauchemar...
Quant à Remothered: Broken Porcelain, le jeu raconte la disparition d'une jeune fille nommée Celeste et les événements survenus dans Remothered: Tormented Fathers, le premier jeu sorti en 2017. Remothered : Broken Porcelain est à la fois une préquelle et une suite à son prédécesseur. Notre test peut être retrouvé ici.
Ces deux remastered sortiront sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
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