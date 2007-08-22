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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Case Solved: The London Files annoncé pour le 29 juillet
Élementaire, mon cher WatsonCase Solved: The London Files a désormais une date. Le jeu est attendu pour le 29 juillet, soit dans un peu moins de 4 semaines. Il sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sortira aussi sur iOS et Android.
C'est un jeu développé par Minimol Games et édité par SpecNext Ltd,
Pour rappel, vous allez découvrir Londres, dans les années 60. Des meurtres ont lieu dans les bas-fonds de la capitale anglaise. Et c'est vous qui allez mener l'enquête pour démasquer le coupable. De nombreux suspects sont à interroger et le problème, c'est qu'ils ont tous un alibi foireux et de bonnes raisons d'avoir perpétré ces meurtres...
Il va falloir rassembler les informations, recouper les indices et démêler le vrai du faux...
Le jeu se veut exigent, même si destiné à un large public. Animations sommaires, graphismes dessinés à la main, voilà un petit jeu familial sympathique, qui met l'accent sur la réflexion...
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