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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 10:15:00 par Johanna Goncalves

 

Solidays appelle à l’aide : faites un don !

La lutte contre le sida compromise

imageActif depuis 1999, les Solidays est un festival parisien de musique organisé chaque année, par Solidarité Sida. Il se déroule en général sur 3 jours durant lesquels le festival accueille plus de 200 000 personnes. L’édition 2025, avait permis 83 associations dans 20 pays, soit environ un demi-million de personnes qui avait pu en profiter.
 
L’édition 2026 devait avoir lieu le week-end dernier. Mais canicule oblige, le festival n’a pas pu ouvrir ses portes. Et ce n’est pas sans conséquences : 70 % des ressources de Solidarité Sida ont été perdue, l’équivalent de 3 millions d’euros que l’événement génère.
 
Un appel au soutien a été lancé par les internautes sur les réseaux sociaux. Le festival prônant la bienveillance, l’empathie, le respect, etc..., ne doit pas disparaître. Bien plus qu’un événement caritatif, il est aussi un moment de rassemblement et de partage autour d’un combat essentiel. Résultat un mouvement d’achats de billet, d’organisation d’événements pour soutenir financièrement le festival ou encore des dons spontanés ont pu être recensé après l’annonce de la triste nouvelle. Mais malgré la mobilisation incroyable, ce n’est pas suffisant. 
 
Alors exceptionnellement dans l’histoire de l’association, celle-ci lance un appel à la générosité. 
 
Pour faire un don ou un achat dans la boutique, vous pouvez cliquer sur ce lien : Solidays.com

On compte sur vous, c'est important !

 

 
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