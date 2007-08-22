- Lost Ember, le collector physique disponible dès maintenant

Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 12:23:00 par Johanna Goncalves

Bienvenue dans la meute

Premier jeu du studio Mooneye, sorti en 2019 et édité par Microids, Lost Ember est un jeu d’aventure.

Vous incarnez un loup évoluant dans un monde fantastique, accompagné de votre compagnon. Dans cette histoire riche en émotions, découvrez les secrets de votre univers, mêlant chute de l’humanité et retour en force de la nature. Chaque animal rencontré, vous permettra de découvrir de nouvelles perspectives en prenant possession de celui-ci et ses capacités. Survolez les canyons comme un oiseau, nagez comme un poisson, fendez la jungle et bien plus encore. Au travers, de nombreux environnements, percez les mystères de la culture Yanrana.

Pour faire plaisir aux joueurs et aux collectionneurs, Microids sort le jeu en édition collector physique. Lost Ember : Wolf Pack Edition, disponible dès maintenant pour PS5 et Xbox series, inclut le DLC Legendary Souls, la bande-son numérique, un sticker loup exclusif, un artbook de 48 pages et bien sûr le jeu.

On regarde le trailer de lancement pour fêter ça ?



