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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Company of Heroes 3: Final Stand sort le 29 juillet
Vous allez aimer jouer un SSRelic Entertainment a annoncé la sortie de Company of Heroes 3: Final Stand pour le 29 juillet prochain. Le jeu sera disponible sur PC, via Steam. Il s'agira d'un "stand alone". Un jeu à part entière. Pas besoin d'avoir le jeu de base Company of Heroes 3 (sorti en 2023) pour y jouer, donc.
Le jeu diffère un peu de son grand-frère. Il ne s'agit plus à proprement parler d'un simple jeu de stratégie. Ici, vous allez devoir faire face à des attaques par vagues. 12 vagues ennemies, l'une après l'autre, qui vous tombent dessus. Votre objectif est de construire des défenses, les améliorer au fil du temps et survivre.
Des "boss" débarqueront, ainsi que des unités spéciales impactant de manière originale le combat.
Le jeu intègre également un côté roguelite : entre deux parties, vous pourrez vous améliorer via un arbre de compétences persistantes qui vous offrira des avantages spéciaux et des compétences uniques.
Bien entendu, on reste sur une ambiance WWII.
Des modes solo et coop sont prévus. 4 factions seront jouables : USA, UK, et deux factions nazies : Wehrmacht et Deutsches Afrikakorps. Ces deux dernières factions raviveront le côté nostalgique à bon nombre d'entre-vous.
5 cartes sont prévues. 36 boss. 16 événements spéciaux. 8 niveaux de difficulté.
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