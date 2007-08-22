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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao
Cats in the shell, un nouveau roguelike à paraître
Laissez votre imagination parlerCats in the shell est un jeu développé par Raven Studio et édité par Infini Fun. Il sera disponible en accès anticipé sur Steam au quatrième trimestre 2026.
Prenez les commandes de monstrueux mechas et imposez votre suprématie dans des arènes futuristes. En choisissant parmi six archétypes de mechas distincts, vous progresserez à travers un système roguelike classique. Mais une machine de guerre n'est rien sans un leader, c'est pourquoi vous vous recruterez des pilotes félins d'élite. Chaque pilotes possèdent des compétences exclusives et des orientations tactiques qui changent votre manière de combattre.
Pour aiguiser les griffes de vos colosses blindés, vous pouvez collecter plus de 1000 pièces d'équipements au fil d'événements aléatoires. La stratégie résidera donc dans l'organisation d'un inventaire limité. où il faudra répartir vos modules à travers cinq emplaements clés. Laissez votre créativité vous guider pour déclencher des synergies inattendues et des réactions en chaîne dévastatrices lors des séquences de combats automatiques et dynamiques.
L'aventure vous propose de défier des boss titanesques et des machines enragées à travers quatre biomes uniques au cours d'une campagne narrative. Si la compétition vous intéresse plus, le mode PvP vous opposera aux configurations inédites imaginées par des joueurs du monde entier. Ajustez vos pièces après chaque duel, anticipez les tactiques adverse et surmontez une épreuve exigeant une série de dix victoires consécutives pour asseoir définitivement votre victoire.
Vous pouvez en découvrir plus avec le trailer :
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