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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 11:45:00 par Johanna Goncalves
Les Misérables, le film à venir révèle son affiche et son teaser
On ne se lasse pas du récit de Victor Hugo
réalisé par Fred Cavayé. Produit par les sociétés ESKWAD et Curiosa Film, co-produit et distribué par le studio Canal, TF1 Film Production, Canal + et Netflix, il sortira le 14 octobre prochain au cinéma.
Il sauve la mère, mourante, de Cosette et lui promets de protéger sa fille des Thénardiers. Mais ça ne sera pas sans difficulté supplémentaires, l’inspecteur Javert le recherche et celui-ci n’a qu’un but : renvoyer Jean Valjean au bagne.
Entre lutte pour survivre, sacrifices, quête de justice, sera-t-il capable d’achever sa rédemption.
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