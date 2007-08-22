- Les Misérables, le film à venir révèle son affiche et son teaser

Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 11:45:00 par Johanna Goncalves

On ne se lasse pas du récit de Victor Hugo

D’après le roman à succès de Victor Hugo, Les Misérables est un film français,

réalisé par Fred Cavayé. Produit par les sociétés ESKWAD et Curiosa Film, co-produit et distribué par le studio Canal, TF1 Film Production, Canal + et Netflix, il sortira le 14 octobre prochain au cinéma.

À Paris, durant la révolution, Jean Valjean sort de presque 2 décennies au bagne et se promet de faire le bien autour de lui.

Il sauve la mère, mourante, de Cosette et lui promets de protéger sa fille des Thénardiers. Mais ça ne sera pas sans difficulté supplémentaires, l’inspecteur Javert le recherche et celui-ci n’a qu’un but : renvoyer Jean Valjean au bagne.

Entre lutte pour survivre, sacrifices, quête de justice, sera-t-il capable d’achever sa rédemption.

Quelques mois avant la sortie du film, découvrez son affiche et son teaser.



On le regarde ensemble ?