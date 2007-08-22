- MXGP 26, le premier visuel du gameplay

Publié le Mardi 21 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao

Des améliorations





NACON et le studio lyonnais Artefacts Studio présentent la première bande-annonce de gameplay de MXGP 26, la simulation officielle du Championnat du Monde de Motocross FIM. Prévu pour octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, ce nouvel opus promet une évolution majeure pour la franchise en mettant en avant de nombreuses innovations techniques et visuelles.Grâce au passage sur l'Unreal Engine 5, le titre franchit un cap graphique impressionnant avec des décors photoréalistes, des textures de boue sous la pluie ultra détaillées et des modélisations mécaniques d'une grande précision. L'immersion sur le terrain est renforcée par une vue casque à la première personne, des animations de pilotes entièrement réécrites et une physique de conduite retravaillée. Les motos ainsi que les tenues des pilotes se salissent progressivement en fonction de la météo et du sol, tandis que les mouvements du corps réagissent fidèlement aux sauts, aux virages et aux ornières.La grande nouveauté repose sur la technologie de déformation dynamique du terrain : au fil des tours, le passage répété des concurrents creuse la piste et laisse des ornières persistantes, modifiant le tracé en temps réel et forçant les joueurs à ajuster constamment leurs trajectoires.Côté contenu, le jeu intègre la saison officielle complète avec des circuits emblématiques (comme Bariloche, Riola Sardo ou Pietramurata) et les stars des catégories MXGP et MX2, à l'image de Romain Febvre ou Maxime Renaux. Un outil de personnalisation poussé permet de créer son propre pilote et de modifier les machines des grands constructeurs avec des pièces de marques officielles. L'expérience sera complétée par des courses en ligne jusqu'à dix joueurs, des modes Grand Prix et Championnat, ainsi que par le terrain d'entraînement en zone libre The Compound.On vous laisse découvrir le gameplay dans la bande-annonce :