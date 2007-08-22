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PubliÃ© le Lundi 20 juillet 2026 Ã  11:30:00 par Johanna Goncalves

 

Wilderdark arrive le 3 novembre sur Steam

Restez discrets pour Ã©viter les dinosaures

Développé par Team Junkfish et édité par Junkfish Limited, Wilderdark est un survival horror à la première personne.
 
Dans ce jeu, vous êtes un agent de terrain envoyé sur une île infecté par un organisme parasite, à la recherche de l’immortalité. Mais vous ne faites pas partie de la première expédition, loin de là. Les autres ne sont jamais revenus puisque l’île est remplie de dinosaures qui vous tueront à tout instant si vous n’êtes pas suffisamment discret.
Explorez l’environnement, récolter des échantillons, prenez des photos, fabriquer les outils qui vous seront utiles, mais faites attention à bien rester cacher ou votre destin pourra être le même que vos prédécesseurs…
 
Le jeu sortira le 3 novembre sur PC via Steam. Vous pouvez dès maintenant, jouer à la démo et l’ajouter à votre liste de souhaits. 
 
Vous n'allez pas nous laisser regarder la bande-annonce tout seul, hein… ?
 

 

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