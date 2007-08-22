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L'Edito du Dimanche

 

Publié le Lundi 20 juillet 2026 à 10:30:00 par Johanna Goncalves

 

Lou’s Lagoon, une version switch 2 annoncée

Une aventure dans un décor paradisiaque

Développé par Tiny Roar et édité par Megabit Publishing, Lou’s Lagoon est un jeu d'aventure.
 
Après une tempête, vous arrivez dans l’archipel tropical où vit votre oncle Lou. Celui-ci a disparu, alors vous devrez partir à sa recherche à travers les îles tout en récoltant des ressources, et en réunissant les membres des communautés les habitants. 
Vous disposerez d’un hydravion, qui vous permettra de vous déplacer au-dessus des eaux et de compléter des défis mais aussi de gadgets pour creuser, planer, pécher ou encore construire. Explorez l’archipel de Limbo, découvrez ses communautés et ses secrets, construisez votre propre base, améliorer vos équipements, personnalisez complètement votre hydravion ainsi que votre personnage et découvrez les mystères autour de ces îles et de la disparition de votre oncle.
 
Après avoir annoncé la publication du jeu pour le 27 août sur Steam, PS5, Xbox series et Nintendo Switch, les développeurs et l’éditeur ont posté une vidéo de 10 minutes de gameplay du jeu sur la Nintendo Switch 2. La console aura donc sa propre version avec des graphismes et performance améliorés.
 
N’hésitez pas à ajouter Lou’s Lagoon à votre liste de souhaits et rester à l’affût : des nouvelles infos ne devait pas tarder à arriver !
 
Retrouvez la preview du gameplay sur Nintendo Switch 2 juste en dessous !
 

 

 
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