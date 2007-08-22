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Publié le Lundi 20 juillet 2026 à 09:30:00 par Johanna Goncalves

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Vous allez avoir pleins d'amis

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top : 
  1.  Palworld
  2.  Assassin's Creed Black Flag Resynced
  3.  Counter-Strike 2
  4.  Steam Machine
  5.  EA SPORTS FC™ 26
  6.  Steam Deck
  7.  MECCHA CHAMELEON
  8.  Cat Mail Co.
  9.  Torchlight: Infinite
  10.  Apex Legends™
  11.  Warframe
  12. The Mound: Omen of Cthulhu
  13.  Euro Truck Simulator 2
  14.  Subnautica 2
  15.  Forza Horizon 6
  16.  Ore Factory Squad
  17.  Dead by Daylight
  18.  ULTRAKILL
  19.  Marvel Rivals
  20.  Granblue Fantasy: Relink
 

 

 
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