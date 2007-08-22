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Publié le Samedi 18 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

Steam : les soldes du week-end

pas mal, pas mal

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux développés en Suède sont en soldes :
    • Warhammer 40,000: Darktide
    Amnesia: The Bunker
    Valheim
    Budget Cuts Ultimate
    SULFUR
    Gamble With Your Friends
    PAYDAY 3
    Kingdom Two Crowns
    Super Battle Golf
    Totally Accurate Battle Simulator
    The Battle of Polytopia
  • Phasmophobia
  • The Surge
  • Empyrion - Galactic Survival
  • Star Trek: Voyager - Across the Unknown
  • PowerWash Simulator 2
  • Dealer's Life 2
  • Passpartout 2: The Lost Artist
  • Super Battle Golf
  • Content Warning
  • FUMES
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Grand Theft Auto V Version Améliorée
  • Red Dead Redemption 2
  • Leaf it Alone
  • F1® 25 : Édition Saison 2026
  • ARK: Survival Ascended
  • Satisfactory
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 

 
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