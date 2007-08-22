(TEST) 4PGP (PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5)

Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Retour dans les années 90

Je vous ai déjà parlé de mon goût pour les jeux de courses. Pour tous les jeux de courses, en fait. Qu'ils soient pointus, avec des réglages à foison. Qu'ils soient simplistes, très typés arcade...Ou même qu'ils soient à bord de voitures, de motos, de karts, d'avions ou de je ne sais quoi d'autres, comme des vaisseaux spatiaux, des tracteurs ou des tondeuses...J'aime les jeux de courses. Ça m'éclate. Et pas qu'un pneu.Alors quand un nouveau jeu, sans prise de tête, sans ambition particulière autre que de nous divertir, débarque, et bien je suis content.