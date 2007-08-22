- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales est sorti

Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Combat et magie

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales est un jeu développé par la Team Asano et édité par Square Enix. Il vient de sortir sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam.Le jeu racontre l'histoire d'un jeune aventurier nommé Elliot et son acolyte féérique Faie. Tous deux entreprennent un périlleux voyage qui se déploiera à travers le tissu de l'espace et du temps. En effet, de mystérieuses ruines ont été découvertes juste au-delà des murs protecteurs du royaume d’Huther, le seul bastion de l’humanité. Elliot et Faie vont se lancer dans leur exploration...The Adventures of Elliot: The Millenium Tales est une nouvelle aventure Action-RPG fantastique se déroulant dans le monde de Philabieldia, une terre hostile envahie par des bêtes féroces.Bonne nouvelle : une démo gratuite est disponible sur toutes les plateformes dui jeu. Vous pourrez ensuite garder votre sauvegarde et la transférer dans le jeu complet si vous l'achetez.Une vidéo de lancement a été diffusée. La voici.