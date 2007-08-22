- Titan Quest II ajoute son 4e chapitre

Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La plus grosse mise à jour jusqu'à maintenant

THQ Nordic a annoncé que le 4e chapitre de Titan Quest II, actuellement en accès anticipé, est désormais disponible au téléchargement.C'est le plus long et le plus épique de tous les chapitres.Les joueurs vont affronter des clans rivaux de centaures, et vous frotter une fois de plus à Nemesis, la déesse de la vengeance.Il faudra travers d'anceinnes ruines, une cité enterrée sous les sables, et un marais putride.De nouveaux ennemis feront leur apparition. Le niveau max de personnage a été remonté à 55.Ce nouveau chapitre est à découvrir en vidéo :