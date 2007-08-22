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Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok en démo et en vidéo
On l'essaie avant de l'acheter ?Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok est toujours prévu pour le 9 juillet prochain sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch 2. On vous rappelle qu'il s'agit d'un action-JRPG qui se déroule dans un monde où les terres morcelées naviguent dans les cieux, sur une mer de nuages.
Les survivants rêvent d'atteindre la Terre promise : Estalucia. Un groupe de héros traverse le continent de Zegagrande à sa recherche. Ils vont devoir affronter d'innombrables dangers pour parvenir à leur fin.
Chaque personnage a son style de combat, ses caractéristiques, ses atouts et vous pourrez combiner leurs forces pour plus d'impact lors des combats.
Le jeu est jouable en solo ou jusqu'à 4 en coop.
Déjà sorti en 2024, le jeu s'offre ici une refonte globale, avec de nouvelles quêtes, de nouveaux modes de jeux.
Le tout signé Cygames Inc.
Une démo est disponible dès maintenant, sur toutes les plateformes. Et une nouvelle vidéo a été mise en ligne.
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