Junkster, le jeu de déchets est sorti

Publié le Jeudi 18 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Rien ne se jette, tout se transforme

Signé Stormcloud Games Limited, Junker est désormais disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est proposé à 9,99 €.Il s'agit d'un jeu de plateformes 3D dans lequel vous dirigez un petit robot dont le vaisseau s'est écrasé sur une planète pleine de déchets.Aidé de votre clef à tout faire, vous allez devoir retrouver les pièces nécessaires pour réparer votre vaisseau et récupérer la cargaison d'artefacts humains qui s'est éparpillée un peu partout.Votre clef vous aider à construire des machines, récupérer des ressources, attraper des choses...Le jeu se dévoile en vidéo, avec son graphisme retro-futuriste.