Dernières actus
Woodo : faites la démo de ce pe...
Drug Dealer Simulator 2 est sort...
Tomo: Endless Blue sortira sur N...
World of Warcraft : Midnight - R...
Publié le Jeudi 18 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Junkster, le jeu de déchets est sorti
Rien ne se jette, tout se transformeSigné Stormcloud Games Limited, Junker est désormais disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est proposé à 9,99 €.
Il s'agit d'un jeu de plateformes 3D dans lequel vous dirigez un petit robot dont le vaisseau s'est écrasé sur une planète pleine de déchets.
Aidé de votre clef à tout faire, vous allez devoir retrouver les pièces nécessaires pour réparer votre vaisseau et récupérer la cargaison d'artefacts humains qui s'est éparpillée un peu partout.
Votre clef vous aider à construire des machines, récupérer des ressources, attraper des choses...
Le jeu se dévoile en vidéo, avec son graphisme retro-futuriste.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) 007 First Light (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Scuf Omega : la meilleure manette PC et PS5 ?
Dernières Vidéos
- John Carpenter's Toxic Commando, la mise à jour de contenu gratuite
- Invicible VS s'offre un nouveau personnage en DLC
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales est sorti
- Roomballs : le Rocket League avec des aspirateurs pour fin août
- Titan Quest II ajoute son 4e chapitre
- Street Fighter 6 lance un nouveau personnage
- My Hero Academia : All's Justice sur Nintendo Switch 2 en septembre
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD