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Publié le Jeudi 18 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
World of Warcraft : Midnight - Révélations est disponible
Encore plus de contenu, 22 ans après...World of Warcraft s'enrichit encore de nouveau contenu. Révélations, la mise à jour de contenu de Midnight 12.0.7, est désormais disponible.
Au menu, de nouvelles zones, de nouvelles quêtes, de nouvelles activités...
Voilà ce que Blizzard a réservé aux joueurs pour cette nouvelle mise à jour :
Nouvelles zones d’activités quotidiennes : Val et Naigtal
- Le portail qui mène à ces endroits change chaque semaine, mais ceux-ci offrent des activités quotidiennes, y compris des adversaires rares à affronter, des expéditions, et plus encore, avec la possibilité de jouer en mode normal et héroïque dans ces zones.Nouveau raid : Chute-des-Spores
- Affrontez le géant fongique Embourbe-pourri pour obtenir de l’équipement fusiospore et plus encore.
- Ce raid introduit également le nouveau mode mythique flexible, qui accepte les groupes de 15 à 25 personnages-joueurs au lieu de suivre le prérequis mythique traditionnel de 20 personnages-joueurs.Nouveau système : feuillet de l’Omnium
- Un livre runique contenant de puissantes runes de pouvoir que vous pourrez utiliser en combat. Vous devez participer à des activités hebdomadaires afin d’obtenir plus de runes et les améliorer à plein potentiel.Nouvelle chronique : les Loas
- L’apprentie chroniqueuse Li Li fait ses débuts dans la narration et se centre sur des moments clés des quêtes sur les Loas, des dieux sauvages vénérés par les races trolles partout sur Azeroth.Les Voies temporelles turbulentes sont de retour
- Un certain temps après la sortie de Révélations, un nouvel évènement Voies temporelles turbulentes donne le coup d’envoi et vient ajouter les donjons de Dragonflight. Les personnages-joueurs qui accomplissent le haut fait Maîtrise des voies temporelles turbulentes V obtiendront la monture Rejeton de Vyranoth.Activité WoW Goal en jeu
- Pour les fans de football d'Azeroth, une activité passionnante est disponible pour une durée limitée pendant Revelations. Un marchand de Lune-d'Argent proposera des tabards de l'Alliance et de la Horde, ainsi qu'un jouet en forme de ballon de football, afin que les joueurs puissent arborer les couleurs de leur faction. En marquant des buts, les joueurs pourront débloquer des objets de décoration, tels que des tabards de faction encadrés et un trophée.
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