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Publié le Vendredi 29 mai 2026 à 12:45:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Scuf Omega : la meilleure manette PC et PS5 ?
Une manette pour les prosBooster ses performances en jeu, c'est possible. Il faut y mettre le prix, certes, mais ça fonctionne vraiment. La preuve, nous avons testé une nouvelle manette pour PC et PS5.
Loin de faire des promesses approximatives, la manette offre véritablement des atouts indéniables, des options fortes et des caractéristiques techniques intéressantes qui vous permettront de passer un level.
Le propre du journaliste est, en théorie (du moins c'est le cas chez nous) d'être dubitatifs quand on nous vante les mérites d'un produit.
Le propre du journaliste est, en théorie (du moins c'est le cas chez nous) de reconnaître la valeur d'un produit une fois qu'on l'a testé.
Bref, la manette Scuf Omega a mis tout le monde d'accord.
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