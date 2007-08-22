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Publié le Vendredi 29 mai 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Necrophosis est sorti sur PS5 et Xbox Series
BeurkNecrophosis: Full Consciousness est sorti sur PS5 et Xbox Series. Le jeu était déjà sorti en avril 2025 sur PC, sous le nom simple de Necrophosis.
Il s'agit d'jeu d'horreur qui se déroule dans un monde dont l'esthétique est sous l'influence artistique du peintre, photographe et sculpteur polonais Zdzislaw Beksinski.
Et on se dit que le monsieur ne devait pas être tout seul dans sa tête.
Vous allez découvrir un monde horrible, cauchemardesque et captivant, emprunt de surréalisme malsain. Le gameplay est à base d'exploration, d'observation et de puzzles à résoudre. Vous allez y croiser des créatures totalement hallucinantes et repoussantes... le but est de vous échapper de ces ieux.
Le jeu est éveloppé par Dragonis Games, studio de développement indépendant qui a déjà publié des jeux tels que The Shore ou Eresys.
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