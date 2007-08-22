STORY OF SEASONS: Grand Bazaar est sorti sur PS5 et Xbox Series

PubliÃ© le Vendredi 29 mai 2026 Ã 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un seul but...

Sorti en août dernier sur Nintendo Switch (1&2) et sur PC, le jeu Story of Seasons: Grand Bazaar, signé Marvelous Europe, vient à son tour de sortir sur PS5 et Xbox Series.On vous rappelle que ce nouvel opus de la saga Story of Seasons s'inscrit dans la lignée des prédécesseurs. Il s'agit d'une saga de jeux de simulation de vie/de ferme.Ici, vous allez découvrir la ville de Zephyr. Aux limites de l'abandon, la ville a besoin de retrouver de sa superbe. Vous allez donc tenter de lui faire retrouver sa gloire passée. Et cela commence par reprendre la ferme familiale en mains.Vous pourrez élever des animaux, faire pousser des cultures, créer des objets de luxes et les vendre à votre propre stand sur le bazar.A mesure que votre business grandira, de nouveaux produits et services arriveront qui permettront de développer votre ferme. A vous de vous en servir pour rendre sa prospérité à Zephyr, vous offrir une vie confortable et peut-être fonder une famille avec l’un des 12 personnages romantiques du jeu.Parce que la finalité est toujours la même : niquer.