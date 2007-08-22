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Publié le Jeudi 28 mai 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini
Deer & Boy : un jeu narratif poétique
A quoi ça cerf ?Le studio indépendant français LifeLine Games et l'éditeur Dear Villagers sortiront en juin prochain le jeu Deer & Boy sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Une démo est disponible sur Steam pour essayer le jeu.
Il s'agit d'un jeu de plateformes narratif, poétique,
Deer & Boy raconte l'histoire d'un jeune garçon qui fuit son foyer et se perd. Il rencontre un jeune faon, lui aussi perdu. Ils vont se lier d'amitié et se rendre compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre.
Au fil du temps, le faon deviendra un cerf, le jeune garçon un jeune homme... Un aventure poétique sur le passage à l'âge adulte.
Une nouvelle vidéo a été dévoilée.
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