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Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Ouverture du Pop-Up Store éphémère sur Star Wars à Paris
Une boutiqueC’est aujourd’hui qu’ouvre le Pop-Up Star Wars, à Paris. On vous en rappelle les coordonnées :
Pop-Up Star Wars. A partir du 30 avril, 43ter rue Etienne Marcel, 75001 Paris - Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h - Fermé le dimanche et jours fériés.
Tout ça pour accompagner la sortie du film Star Wars : The Mandalorian and Grogu disponible sur nos écrans dès le 20 mai... mais pas seulement, puisque le Store restera ouvert jusqu'en 2027.
1000 références de produits. Des livres, des jouets, des collections mode exclusive, des produits de beauté mais aussi un stand de création de sabre laser, des démonstrations de la nouvelle gamme Lego Smart Play, un espace café Star Wars...
Ajoutez des rendez-vous thématiques, des animations, des week-ends spéciaux...
300m² de boutique vous attendent.
Hier matin, quelques privilégiés ont eu le plaisir de découvrir le Store avant tout le monde. Et vous savez quoi ? Ben non, je n’y étais pas. D’autres obligations m’ont empêché d’y assister. Une vraie déception pour moi qui, sans être un de ces hurluberlus qui ne jurent que par la saga, ai toujours été fan, gentiment, de la première trilogie.
Mais quand bien même, hors de question que je rate ce lancement.
J’ai donc envoyé un reporter de luxe : ma propre fille.
Parce que je ne sais pas vous, mais à quoi sert de faire des gamins si on ne peut pas les exploiter, hein ?
Merci à elle, merci aussi à sa copine qui l’a accompagnée et qui a pris les photos.
Le Store propose des exclusivités textiles (vêtements) et make-up (maquillage) pour cette boutique uniquement.
Des événements auront lieu régulièrement. Par exemple, les 25 premiers clients à venir le 4 mai se verront offrir une place pour l'avant-première du film au Grand Rex... qui aura lieu le lendemain.
Allez, régalez-vous les yeux :
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