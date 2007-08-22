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Publié le Mercredi 29 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Far Far West annoncé est sorti en accès anticipé
Les 4 salopardsLe jeu Far Far West est un FPS coop développé par Evil Raptor et édité par Fireshine Games. Il vient de sortir en accès anticipé sur PC, sur Steam.
Plus loin que le Far West, le Far Far West vous met dans la peau de robots-cowboys chasseurs de prime et avec l'argent récolté, vous allez pouvoir améliorer votre équipement, acheter de quoi personnaliser votre personnage ou son cheval...
Le jeu se joue en coop, par équipes de 4. Vous allez explorer le désert et ses villes de cow-boy, dans des décors inspirés par le Grand Canyon, et allez affronter... des monstres, des robots, des morts-vivants...
Clint n'a qu'à bien se tenir.
Le jeu est à découvrir en vidéo. Vidéo qui manque quand même d'une musique de cow-boy...
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