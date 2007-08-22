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Publié le Mercredi 29 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Rival Stars Horse Racing est sorti sur PlayStation et Xbox
Le joueur qui murmurait à l'oreille des chevalsRival Stars Horse Racing vient de sortir sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une version Nintendo Switch est également prévue, mais sortira plus tard, le 28 mai pour être précis.
Sorti en 2020 sur PC, dispo aussi en VR, le jeu vous propose de gérer un ranch de chevaux de courses.
Vous devrez vous en occuper, les entraîner, gérer les reproductions, sélectionner les meilleurs et les lancer dans le championnat. Courses classiques, CSO et Cross Country vous attendent. Vous pourrez même jouer les courses, en qualité de Jockey.
De nombreuses options de personnalisations seront proposées pour créer votre cheval.
Un mode histoire et un mode multijouer sont inclus.
Et s'il tombe, vous pourrez l'achever d'un coup de pistolet, de massue et de couteau.
Quoi que pour cette dernière, j'suis pas certain.
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