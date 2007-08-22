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Publié le Mardi 28 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
There Are No Ghosts at the Grand, un jeu musical inspiré de Lovecraft
Un sacré mélangeThere Are No Ghosts at the Grand est un jeu signé Friday Sundae, un studio indépendant anglais. Il est prévu sur PC, sur Steam, dans le courant de l'année, sans plus de précision. Une démo y est téléchargeable gratuitement.
Dans le jeu, vous héritez d'un hôtel en ruines. Le jour, vous devez le rénover. La nuit, vous devez combattre les fantômes... le touyt, aidé par un chat parlant, qui ne manquera pas une occasion de se moquer de vous.
Chaque personnage que vous allez rencontrer y sera de sa petite chanson, du ska au jazz en passant par le rock... et vous devvrez parfois jouer avec eux pour découvrir leurs motivations secrètes...
Des mini-jeux, tels que du mini-golf, détecteur de métaux sur la plage, photos, pêche... seront également inclus. Mais la nuit, vous vous transformerez en chasseur impitoyable.
Mélange de plein de genres, entre rénovation et FPS, le tout mâtiné de Lovecraft et de musique, There Are No Ghosts at the Grand est surtout un jeu atypique.
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