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Publié le Mardi 28 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Wanderburg débarque en accès anticipé cet été
Roule, ma pouleWanderburg est un roguelite dans lequel vous allez construire votre château médiéval sur roues et parcourir le monde dans l'idée de combattre les autres forteresses.
Vous pourrez absorber des villages entiers, avaler des troupeaux de moutons, récupérer des ressources et bien entendu, affronter les autres châteaux errants.
Votre but est de grossir et réussir à vous équiper au mieux en termes de défenses et d'armement, au fil des parties.
Développé par Randwerk et édité par Sidekick Publishing, le jeu sortira cet été sur PC, sur Steam. Une démo est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
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