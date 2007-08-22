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Publié le Lundi 27 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Razer Kiyo V2, une webcam 4K avec de l'IA
Au top !A l'heure où l'image est au coeur de toutes les préoccupations, où se filmer est devenu le passe-temps préféré de toute une génération, où les visios sont légion... rien de tel que de tester une webcam 4K.
Et pas n'importe laquelle : la Razer Kiyo V2, qui utilise notamment l'IA pour être certain que votre vidéo sera de bonne qualité et dynamique.
Bon, après, pour votre tête de gland et le manque d'intérêt total de ce que vous racontez, elle ne pourra pas non plus faire des merveilles.
Mais niveau qualité, c'est sans doute l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure de sa catégorie.
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