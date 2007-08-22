Diablo IV: Lord of Hatred, découvrez la cinématique d'introduction

Publié le Lundi 27 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Extraordinaire

L'expérience décevante que fut Diablo IV ne doit pas faire oublier que Blizzard a toujours su créer des cinématiques incroyables. Depuis des années, on espère un jour les voir créer un film avec cette qualité d'image et de détails...En attendant, c'est la cinématique d'introduction du DLC de Diablo IV, Lord of Hatred, qui est sortie.Une claque visuelle, encore une fois. Une petite merveille que nous ne pouvons nous empêcher de partager avec vous.Pour rappel, ce DLC sort demain. Il proposera deux nouvelles classes (paladins et démonistes), une nouvelle campagne, une nouvelle région, une mise à jour des compétences et des objets.Cette extension se destine avant tout aux hauts niveaux.