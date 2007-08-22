Dernières actus
Knuckle Paradise, un nouveau jeu...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 27 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Diablo IV: Lord of Hatred, découvrez la cinématique d'introduction
ExtraordinaireL'expérience décevante que fut Diablo IV ne doit pas faire oublier que Blizzard a toujours su créer des cinématiques incroyables. Depuis des années, on espère un jour les voir créer un film avec cette qualité d'image et de détails...
En attendant, c'est la cinématique d'introduction du DLC de Diablo IV, Lord of Hatred, qui est sortie.
Une claque visuelle, encore une fois. Une petite merveille que nous ne pouvons nous empêcher de partager avec vous.
Pour rappel, ce DLC sort demain. Il proposera deux nouvelles classes (paladins et démonistes), une nouvelle campagne, une nouvelle région, une mise à jour des compétences et des objets.
Cette extension se destine avant tout aux hauts niveaux.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Crimson Desert (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
- Le Royaume du TCG : retour sur ce salon dédié aux cartes
- (TEST) Clean Up Earth (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Mega Man Star Force Legacy Collection (PC, PS4, Xbox one, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- OCTOPinbs : du poulpe pompier en multijoueur
- There Are No Ghosts at the Grand, un jeu musical inspiré de Lovecraft
- Chronoscript: The Endless End, un jeu d'aventure littéraire
- River City Saga: Journey to the West annoncé pour le 4 juin
- Wanderburg débarque en accès anticipé cet été
- Case Solved: The London Files, un jeu d'enquête
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD