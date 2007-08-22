Voidling Bound, un Pokémon dans l'espace

Publié le Lundi 27 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

En tout cas, y'a de la bestiole à collectionner

Voidling Bound est un mélange de jeu d'action, de RPG, de développement via l'ADN... bref, il est présenté comme un croisement entre Spore et Warframe.Le but est de capturer et faire évoluer vos créatures, des Voidlings, suivant des branches de développement prédéfinies, façonnant à la fois leurs capacités et leur apparence.Il faudra vous amuser à collectionner les monstres et les transformer par la suite, via la découverte de gènes mutants destinés à créer des Voidlings uniques.Votre but est d'utiliser vos créations pour lutter contre l'invasion d'un parasite qui détruit tout sur son passage.Le jeu est développé par le studio canadien indépendant Hatchery Games, créé par d'anciens développeurs de Skylanders.Prévu sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, il est actuellement en Playtest, si vous voulez tâter de la bête avant sa sortie, prévue pour le 9 juin.Il sortira également sur consoles, à savoir PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Deux nouvelles vidéos ont été publiées :