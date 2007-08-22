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Publié le Lundi 27 avril 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Dodo Duckie ! annoncé pour le 23 juillet
Ça vous en bouche un coin coinDodo Duckie! suit Dodo le canard, qui a toujours vécu en sécurité dans une ferme entourée de poules. Un jour, il se réveille et découvre que ses amis ont été enlevés par des aliens. C'est à lui seul de quitter la ferme pour se lancer dans une aventure et les sauver.
Au fil de votre progression, vous débloquerez des capacités spéciales vous permettant de faire basculer les niveaux, révélant ainsi une toute nouvelle perspective. Vous rencontrerez une série de personnages originaux, découvrirez des passages secrets, dénicherez des trésors cachés et résoudrez des énigmes mêlant 2D et 3D. Votre objectif : déjouer les plans des aliens et ramener tout le monde à la maison.
Le jeu utilise des mécanismes de plateforme-réflexion en 2D pour l'exploration, la collecte de pièces et la navigation.
Développé par le studio indépendant BornMonkie, Dodo Duckie! vient d'être annoncé pour le 23 juillet. Il sortira sur PC, sur Steam.
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