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Publié le Lundi 27 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
ShoreTiles, un jeu de stratégie à base de tuiles
Une histoire de toit ?Développé par Voxel Studios et édité par Noovola, ShoreTiles est un jeu de stratégie à base de tuiles qui sortira cette année sur PC, via Steam.
Un jeu de stratégie basé sur l'ambiance et l'atmosphère, se déroulant dans un monde généré de manière procédurale (aléatoire). Les joueurs doivent construire leur Empire à partir des tuiles tirées au sort. Le but est de construire des bâtiments, récupérer des ressources, et surtout se prémunir de toute attaque. En effet, la nuit, des créatures cauchemardesques sortent de la mer, attirées par la lumière de la ville...
Au fil de votre progression, vous découvrirez de puissantes reliques capables de vous aider dans votre quête d'expansion.
Le jeu se dévoile via une bande-annonce.
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