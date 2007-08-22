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Publié le Lundi 27 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Vent roseVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Windrose
- Counter-Strike 2
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Cyberpunk 2077
- PRAGMATA
- Crusader Kings III
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
- Diablo IV
- Sintopia
- Torchlight: Infinite
- Clair Obscur: Expedition 33
- Forza Horizon 6
- EA SPORTS FC 26
- Warframe
- Slay the Spire 2
- Crimson Desert
- Car Dealer Simulator
- Split Fiction
- Dead by Daylight
- Ready or Not
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