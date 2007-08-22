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Publié le Dimanche 26 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Je suis à la retraiteVous pouvez croire ce que vous voulez, tirer des conclusions hâtives au fil des éditos ou encore faire abstraction des causes pour ne vous focaliser que sur les effets de mes aventures hebdomadaires, mais je vous assure qu’à la base, j’suis un type tout ce qu’il y a de plus gentil.
Bon, ok, je ne dis pas qu’à l’occasion, juste pour le plaisir, je ne fais pas pleurer un enfant, trébucher un vieux ou passer un petit animal sous les pneus de ma voiture. Mais que celui qui n’a pas quelques légers plaisirs inavouables me jette la première pierre.
Qu’il s’assure, aussi, de bien la jeter et de pouvoir courir très vite après.
Non mais je veux dire que globalement, dans la vie, je suis quelqu’un de tranquille, qui ne fait chier personne, qui cherche toujours à rendre l’existence la plus douce et la plus fluide possible. Si j’étais une mer, je serais celle de la tranquillité. Ce qui correspond bien aussi à mon côté rêveur et tête en l’air.
Pas de vague.
Mais, et je l’ai déjà souvent répété ici-même, parfois, vous avez beau marcher d’un pas paisible, léger, délicat (ceux qui me connaissent bien savent que c’est tout moi, ça, léger et délicat), c’est la vie qui vous rattrape pour vous faire des croche-pieds.
Et personne n’aime qu’on lui fasse des croche-pieds.
Alors c’est vrai que j’ai peut-être tendance à surréagir quand on tente de me faire des croche-pieds. J’avoue. Mais après, on tombe, on se râpe les genoux, on saigne, ça fait des croûtes et moi, je n’aime pas avoir des croûtes aux genoux.
Hier soir, par exemple, nous étions, ma chère, tendre et aimante épouse et moi, conviés à l’anniversaire d’une amie. Les groupes se faisaient et se défaisaient au rythme des discussions, un verre à la main, autant pour le côté plaisir que pour se donner de la contenance.
De fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés avec un couple autour de notre passion commune pour les voyages. Et d’échanger quelques destinations préférées, doublées de quelques souvenirs marquants. Et c’est là que tout a dérapé. Quand le gars avec qui nous conversions, m’a demandé si j’étais à la retraite, pour aimer voyager autant.
Alors lui y était sans doute, parce qu’il était d’un autre âge, comme on pourrait le dire poliment. Mais moi. Bon sang. J’ai une gueule à être à la retraite ? J’ai l’air d’avoir l’âge d’être à la retraite ? J’AI L’AIR D’ÊTRE À LA RETRAITE, BORDEL ?
Ma chère, tendre et aimante épouse est partie dans un rire cristallin pour dédramatiser la situation puis a rapidement prétexté l’arrivée de nouveaux convives qu’il nous fallait saluer, pour mettre fin à la discussion.
Moi, j’ai pris une gifle.
Alors j’en conviens. A moins d’un gros coup de pas de chance et d’atteindre un âge canonique qui s’écrit à trois chiffres, je sais que je suis plus proche de l’arrivée que du départ.
Ok. Je ne suis plus de toute première fraîcheur. Mais y’a des limites à l’insulte, quand même !
Alors comment vouliez-vous que je réagisse ? Comment auriez-vous réagi, vous ?
Moi, mal.
Ma chère, tendre et aimante épouse a finalement passé la soirée à surveiller mes faits et gestes. A m’empêcher de mettre des bouts de verre dans la part de gâteau que je tendais ensuite au pâle type qui m’avait voulu du mal (si, si). A m’empêcher de mettre de la mort aux rats dans son verre. A nettoyer les marches que j’avais savonnées. A me confisquer mon téléphone pour que je ne contacte pas la branche sicilienne de ma famille.
Bref. Elle, elle a passé un bon moment, un peu comme une soirée Escape Game, mais dans laquelle ce n’est pas elle qui devait survivre à la fin.
Et nous sommes finalement rentrés, au bout de la nuit, tous les deux satisfaits. Elle parce qu’elle avait déjoué tous mes plans. Moi parce qu’elle n’avait pas vérifié le câble des freins de la voiture du gars.
Moi, à la retraite ? Vous plaisantez ou quoi ?
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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