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PubliÃ© le Mercredi 10 juin 2026 Ã 11:10:00 par Cedric Gasperini
The Duskbloods, le nouveau jeu des crÃ©ateurs d'Elden Ring et Dark Souls
Soif de sangOn leur doit Dark Souls et Elden Ring, deux des plus gros succès du jeu vidéo de ces dernières années. From Software revient sur le devant de la scène avec un nouveau titre, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Le jeu s'intitule The Duskbloods et vous allez uncarner un Hémalige, pour ce que ça peut vouloir dir, qui combat grâce à la magie du sang.
Ce jeu d'action multijoueur se joue par groupe de 8 joueurs. Chacun a des armes et des capacités uniques, qu'il va puiser au fond de lui-même en puisant dans son sang. Ces pouvoirs façonneront le personnage et son style de combat.
On n'en saura pas beaucoup plus sur le jeu, qui se dévoile dans une vidéo.
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