Constance : le metroidvania débarque sur Nintendo Swith 2

Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Joli tout plein

Constance est un Metroidvania 2D, dont tous les décors ont été peints à la main. Le jeu est développé par Blue Backpack. Il est sorti sur PC en novembre dernier et sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch en mai.Une version Nintendo Switch 2 arrive également, sans plus de précision quant à la date de sortie, avec une mise à jour gratuite pour ceux qui ont déjà le jeu sur Nintendo Switch.Le jeu raconte l'histoire de Constance, une artiste peintre tentant d'échpaer à un monde intérieur qui la retient prisonnière. Ce monde intérieur est le reflet de sa santé mentale défaillante. Pour s'en sortir, Constance est armée d'un pinceau...Un jeu basé sur la peinture, les couleurs, qui parle de lutte intérieure, de créativité, d'équilbre entre vie professionnelle et vie privée.