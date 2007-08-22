Orbitals, le jeu inspiré des animes rétro, sort en septembre

Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a un type tout bleu

Orbitals est un jeu d'aventure coopératif inspiré des animes rétro des années 70 et 80. Il est développé par le studio tokyoïte Shapefarm et l’éditeur Kepler Interactive.Le jeu est attendu pour le 3 septembre exclusivement sur Nintendo Switch 2.Maki et Omura, deux explorateurs inséparables vont sillonner l'espace dans le but de sauver la station dans laquelle ils vivent et qui est prise dans une tempête cosmique surnaturelle.Vous allez piloter votre vaisseau, découvrir de nouvelles stations abandonnées, résoudre des énigmes, à deux.Le jeu est disponible en précommande dès à présent et propose une édition Deluxe comprenant un artbook numérique, la bande-son numérique et des bonus cosmétiques en jeu.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :