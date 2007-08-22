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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) The 7th Guest Remake (PC, PS5, Xbox Series)
De si jolis souvenirs...Ça fait du bien, de temps en temps, de toiser la jeune génération en mode "vieux con" et de leur expliquer que ce qu'ils pensent être une révolution était notre quotidien, et ce qu'ils pensent être une innovation, a déjà été inventé il y a des lustres.
Tenez : les jeux difficiles... Aujourd'hui, un jeu difficile, c'est un jeu qui propose des affrontements avec des ennemis boostés, à la résistance augmentée... Tu parles d'une nouveauté... 90% des jeux d'action des années 90 utilisaient déjà cette recette pour augmenter artificiellement la durée de vie...
Et en parallèle, aujourd'hui, un nombre incalculables de jeux sortent en proposant tout un tas d'aide, au cas où les joueurs, peu habitués à réfléchir de nos jours, seraient coincés ou perdus.
Jouez à The 7th Guest Remake. Vous allez voir ce que c'était qu'un jeu difficile, à l'époque. Vous allez voir ce que c'est, un jeu qui vous propose un vrai challenge. Un jeu qui vous demande... de réfléchir vraiment.
Et si jamais vous êtes au bord de la crise de nerf ou des larmes, rassurez-vous, ils ont rajouté une aide, juste pour vous.
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