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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 11:10:00 par Cedric Gasperini
Guild Wars 3 annoncé
Un jour, peut-êtreArenaNet a annoncé le développement d'un nouveau MMORPG, Guild Wars 3. La suite du MMO à succès, qui sortira sur PC mais aussi sur consoles. Aucune date n'a été dévoilée.
Guild Wars 3 suivra la logique économique de ses prédecesseurs : un achat, simple, pas d'abonnement mensuel. Bref, une fois le jeu en votre possession, vous pourrez y jouer autant que vous voulez.
Guild Wars: Reforged et Guild Wars 2 continueront toutefois d'être développés et mis à jour avec du nouveau contenu. Les jeux ne seront pas abandonnés.
Vous retrouverez toutes ces annonces dans une vidéo publiée par le studio :
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