Guild Wars 3 annoncé

Dernières actus

Thief: The Dark Project Remaster...

Company of Heroes - Definitive E...

Chronoscript: The Endless End, a...

Defender of the Crown: The Legen...

Mistfall Hunter sort le 29 juill...

 

Publié le Mardi 9 juin 2026 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

 

Guild Wars 3 annoncé

Un jour, peut-être

ArenaNet a annoncé le développement d'un nouveau MMORPG, Guild Wars 3. La suite du MMO à succès, qui sortira sur PC mais aussi sur consoles. Aucune date n'a été dévoilée.

Guild Wars 3 suivra la logique économique de ses prédecesseurs : un achat, simple, pas d'abonnement mensuel. Bref, une fois le jeu en votre possession, vous pourrez y jouer autant que vous voulez.

Guild Wars: Reforged et Guild Wars 2 continueront toutefois d'être développés et mis à jour avec du nouveau contenu. Les jeux ne seront pas abandonnés.

Vous retrouverez toutes ces annonces dans une vidéo publiée par le studio : 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- The Punisher : One Last Kill, la critique du film

- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique

- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde

- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer

- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)

- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre

- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Exodus : une nouvelle vidéo

- Cassette Beasts 2002 annoncé

- Monster Hunter Wilds débarque sur Nintendo Switch 2

- Guild Wars 3 annoncé

- Thief: The Dark Project Remastered pour la fin de l'année

- Company of Heroes - Definitive Edition annoncé pour la fin de l'année

- Chronoscript: The Endless End, annoncé pour la fin de l'année

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56275-guild-wars-3-mmorpg-pc-ps5-xbox-series-trailer-video-bande-annonce