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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
Chronoscript: The Endless End, annoncé pour la fin de l'année
Ecrivez votre destinDans Chronoscript: The Endless End, vous êtes un éditeur, pris au piège d'un livre écrit par une écrivaine âgée de 1000 ans. Votre but va être de sortir de là !
Le jeu se déroule selon deux dimensions : la première, dans un manoir en 3D, rempli de manuscrits. La seconde, en 2D, dans les pages des manuscrits. Il vous faudra affronter de nombreux ennemis, déjouer de nombreux pièges et explorer avec attention cet étrange univers dans l'espoir de vous en sortir vivant.
Il est développé par DeskWorks Inc et édité par Shueisha Games, Ce jeu d'aventure et d'action, mais aussi d'exploration sortira cette année sur PC et PS5. Il vient d'être annoncé pour la fin de l'année.
Une vidéo a été publiée pour présenter l'intro du jeu. Le prologue.
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