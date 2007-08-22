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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Defender of the Crown: The Legend Returns se dévoile
Montjoie, rue Saint-Denis !Le Roi d'Angleterre est mort. Vive le Roi ! Plusieurs prétendants au trône s'affrontent, s'allient, se trahissent... Vous pourrez assiéger des châteaux forts, organiser des tournois... le but est de monter sur le trône en conquérant province après province...
Defender of the Crown: The Legend Returns est le remake du jeu éponyme culte, précurseur des jeux de stratégie au tour par tour, sorti en 1986. Il se déroule dans l'Angleterre médiévale.
Ce nouvel opus est développé et édité par Nordcurrent, le jeu sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un remaster du jeu original. Vous pourrez d'ailleurs chosiir de jouer en mode Retro, classique ou Royaume. Le mode Retro est fidèle au jeu d'origine. Le mode classique propose de nouveaux graphismes et des mécaniques de jeu modernisées. Enfin, le mode Royaume est une sorte de mode roguelite qui se joue avec des dés et des cartes.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle dévoile la date de sortie du jeu. Et ce sera pour le 13 août :
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