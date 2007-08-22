Permafrost enfin daté !

Publié le Mardi 9 juin 2026 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Mets ta cagoule

Avec un an de retard, puisqu'il était initialement prévu pour l'été 2025, Permafrost débarque en accès anticipé sur PC, sur Steam, Gog et Epic Games.Le jeu est attendu pour le 21 août prochain.Permafrost est un jeu de survie en milieu post-apocalyptique, dans un monde recouvert par la glace et la neige.Il sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs. Pour survivre, les joueurs devront chasser des animaux, poser des pièges, construire des abris et recycler des machines pour fabriquer des outils qui s'avèreront totalement vitaux. Il faudra utiliser, surtout, tout ce qui peut être utile et qui à première vu peut paraître futile, des déchets pour certains pouvant devenir un trésor pour d'autres.Le jeu est développé par SpaceRocket Games, édité par Toplotz Productions.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.