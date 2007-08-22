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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Deer & Boy : le jeu poétique français sort fin juin
Ainsi faon faon faon...Deer & Boy raconte l'histoire d'un jeune garçon qui fuit son foyer et se perd. Il rencontre un jeune faon, lui aussi perdu. Ils vont se lier d'amitié et se rendre compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre.
Au fil du temps, le faon deviendra un cerf, le jeune garçon un jeune homme...
Le jeu est développé par le studio indépendant français LifeLine Games et édité par Dear Villagers . Il est annoncé sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch pour le 23 juin prochain. Une démo est disponible sur Steam pour essayer le jeu.
Il s'agit d'une aventure poétique sur le passage à l'âge adulte.
Une nouvelle vidéo a été dévoilée.
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