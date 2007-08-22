- Castlevania: Belmont’s Curse débarque le 15 octobre

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Tu aimes le fouet ?

Castlevania: Belmont’s Curse est le nouvel épisode de la célèbre franchise signé Konami. Il est développé en partenariat avec Evil Empire Studios et Motion Twin. Ce sera un jeu d'action-plateformes en 2D, à l'ancienne.Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC pour le 15 octobre prochain.Il vous emmène à Paris au XVe siècle, en 1499 pour être précis. La ville est attaquée par les vampires, il va donc falloir faire le ménage... On va y suivre une chasseuse de vampires, armée du fameux fouet. Le jeu se déroule 23 ans après Castlevania: Dracula’s Curse.Les précommandes sont désormais ouvertes.Et une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne :