Castlevania: Belmont’s Curse débarque le 15 octobre

Dernières actus

Wo Long 2: Wings of Ember pour d...

Persona 4 Revival pour février ...

Persona 6 annoncé

Resonance: A Plague Tale Legacy,...

Metro 2039 annoncé pour févrie...

 

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

 

Castlevania: Belmont’s Curse débarque le 15 octobre

Tu aimes le fouet ?

Castlevania: Belmont’s Curse est le nouvel épisode de la célèbre franchise signé Konami. Il est développé en partenariat avec Evil Empire Studios et Motion Twin. Ce sera un jeu d'action-plateformes en 2D, à l'ancienne.

Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC pour le 15 octobre prochain. 

Il vous emmène à Paris au XVe siècle, en 1499 pour être précis. La ville est attaquée par les vampires, il va donc falloir faire le ménage... On va y suivre une chasseuse de vampires, armée du fameux fouet. Le jeu se déroule 23 ans après Castlevania: Dracula’s Curse.

Les précommandes sont désormais ouvertes.

Et une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne : 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- The Punisher : One Last Kill, la critique du film

- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique

- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer

- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde

- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)

- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)

- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre

Dernières Vidéos

- Planet Zoo 2 s'offre deux nouvelles vidéos

- Terrinoth: Heroes of Descent est sorti

- Valor Mortis : un souls-like ultraviolent

- Magicians: The Devil’s Deal se dévoile

- Castlevania: Belmont’s Curse débarque le 15 octobre

- Wo Long 2: Wings of Ember pour début 2027

- Persona 4 Revival pour février 2027

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56260-castlevania-belmont-s-curse-pc-ps5-xbox-series-trailer-video-gameplay